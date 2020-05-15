Учебный год в школах Пензенской области будет завершен 30 мая Образование

Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Учебный год для учеников 1–11 классов школ Пензенской области будет завершен 30 мая. Об этом говорится в приказе, который подписал министр образования региона Александр Воронков.

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Ранее предполагалось, что ученики 9 и 11 классов завершат учебу 6 июня.

«Рекомендовать отказаться от проведения на территории образовательных организаций и других учреждений Пензенской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с участием несовершеннолетних до 30 мая 2020 года», — говорится в тексте документа.

В нем добавляется, что до этой даты обучение должно продолжаться в дистанционном формате, таким же образом надлежит функционировать и учреждениям дополнительного образования.

Согласно приказу, в детсадах в период по 30 мая будут работать дежурные группы, а в колледжах должно быть организовано дистанционное обучение, при этом учебный год продлится по 30 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 17 мая предусмотрена самоизоляция граждан. С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.