Начали поставлять оборудование для первого в Пензенской области «IT-куба» Образование

Пенза, 11 июля 2020. PenzaNews. Первая партия оборудования для центра цифрового образования детей «IT-куб» поступила в пензенский колледж промышленных и информационных технологий.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, его стоимость составляет 2,5 млн. рублей, а всего на реализацию проекта по открытию первого в регионе «IT-куба» будет направлено более 13 млн. рублей.

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«Воспитанники «IT-куба» смогут выбрать одно или несколько направлений работы», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что подростки смогут освоить основы программирования на Python, системного администрирования, пройти курс мобильной разработки или создания VR/AR-приложений. Также будет запущен курс «Кибергигиена и работа с большими данными». Помимо этого, планируется предусмотреть направления для детей младшего возраста.

Денежные средства на открытие «IT-куба» в Пензе выделены в рамках нацпроекта «Образование».