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В Заречном из-за коронавируса пересмотрят подход к организации процесса обучения в школах

09:58 | 16.07.2020 | Образование

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Заречный, 16 июля 2020. PenzaNews. Подход к организации процесса обучения в школах Заречного Пензенской области будет пересмотрен в связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила начальник городского департамента образования Елена Аникина.

В Заречном из-за коронавируса пересмотрят подход к организации процесса обучения в школах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, рассматривается возможность, чтобы каждый класс учился в определенной аудитории, а не переходил из одной в другую.

Елена Аникина добавила также, что будет пересмотрен график посещения столовых с целью сокращения количества учащихся, находящихся там одновременно.

Комментируя тему дистанционного образования, начальник департамента пояснила, что оно рассматривается как одна из возможных форм подачи материала, которую педагог может использовать, если сочтет это необходимым, сообщает управление общественных связей Заречного.

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