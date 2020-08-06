В пензенском госуниверситете будет создан центр профилактики экстремизма Образование

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Центр профилактики экстремизма будет создан на базе Пензенского государственного университета (ПГУ).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе вуза, соответствующая договоренность достигнута в ходе рабочей встречи ректора ПГУ Александра Гулякова и директора центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организация РФ Константина Мачабели, состоявшейся 5 августа.

«Александр Гуляков отметил, что к работе во вновь создаваемом центре профилактики экстремизма в ПГУ будут привлечены ведущие ученые университета, педагоги, а также специалисты-практики из различных силовых ведомств», — сказали в пресс-службе.

В вузе добавили, что в ходе встречи стороны заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве.