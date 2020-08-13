В Пензенской области выявлены нарушения при проведении ЕГЭ Образование

Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили нарушения при организации и проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе надзорного ведомства, в Пензенском районе в нарушение требований постановления главного государственного санитарного врача РФ «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году» в пункте ЕГЭ одной из общеобразовательных организаций до начала экзамена места участников находились близко друг к другу.

«Каменской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства в 16 общеобразовательных организациях района в части неразмещения на их официальных сайтах информации о порядке и сроках проведения ЕГЭ», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в одной из школ у водителя автобуса отсутствовал необходимый стаж работы по категории «D».

«Прокуратурой Неверкинского района в ходе мониторинга установлены сайты с информацией о приобретении свидетельств о сдаче ЕГЭ. В этой связи прокуратурой района в суд направлено два исковых заявления о признании информации запрещенной», — сказали в пресс-службе.