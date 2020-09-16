При выявлении коронавируса у учителя-предметника в школе вводить карантин не будут Образование

Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Введение карантина в школе в случае заражения учителя-предметника коронавирусом не предусмотрено в Пензенской области. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

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«Если это преподаватель-предметник, в этом случае мы не распускаем класс, но вместе с тем усиленно проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия и активное выявление среди контактных с этим преподавателем больных с признаками ОРВИ или с признаками, не исключающими COVID-19», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве образования Пензенской области в среду, 16 сентября.

Татьяна Малова добавила, что при выявлении трех и более случаев инфицирования COVID-19 среди персонала образовательной организации, будет проводиться эпидрасследование.

«В каждом конкретном случае мы решаем, [...] какие действия последуют, исходя из эпидситуации в целом вот по данному, по конкретному учреждению», — отметила замруководителя ведомства.

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По словам Татьяны Маловой, при выявлении коронавируса или внебольничной пневмонии у педагога начального звена рекомендуется перевести детей из контактного класса на дистанционное обучение.

В свою очередь министр образования Пензенской области Александр Воронков, который также принимал участие в пресс-конференции, признал, что в настоящее время в регионе среди учителей «есть заболевшие», не уточнив при этом, идет ли речь о COVID-19 или сезонной простуде.

«Есть заболевшие и среди учителей. Мы такую информацию и контроль за этой информацией не осуществляем, но сведения о том, что на больничном есть учителя, у нас имеются», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области разработан алгоритм основных противоэпидемических мероприятиях, проводимых в образовательных организациях — детсадах, школах, ссузах и вузах — при возникновении случаев заражения COVID-19, заболевания ОРВИ или внебольничной пневмонией.

15 сентября управление Роспотребнадзора по Пензенской области направило соответствующие рекомендации региональному министерству образования, которое довело эту информацию до руководителей подведомственных учреждений.

По состоянию на 16 сентября на дистанционное обучение переведены 12 классов школ Пензенской области: пять — в связи с выявлением случаев заражения COVID-19, семь — ОРВИ. Также на карантин закрыто три группы в детсадах.