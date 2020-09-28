Горячим питанием обеспечены более 55 тыс. учащихся начальных классов пензенских школ Образование

Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Более 55 тыс. учащихся начальных классов школ Пензенской области обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«Процесс запущен. Контроль осуществляют как депутатский корпус, так и Роспотребнадзор и органы управления образованием. Это уже отработанная система», — сказал он в ходе совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел в режиме видеоконференции в понедельник, 28 сентября.

По словам Александра Воронкова, на первоначальном этапе возникали проблемы, связанные с качеством питания.

«Сейчас вопросов меньше», — отметил он.

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Вместе с тем министр обратил внимание на то, что в Пензе не заложены денежные средства на предоставление льгот при обеспечении определенных категорий учащихся школьными обедами.

«Мы работаем по этому направлению», — пояснил Александр Воронков.

Комментируя ситуацию с обеспечением учащихся горячим питанием в целом, глава регионального ведомства подчеркнул, что нарушений закона не выявлено.

«Деньги доведены до муниципалитетов, до школ. Продукты закупаются. Приготовление блюд осуществляется за муниципальные и областные деньги», — проинформировал он.