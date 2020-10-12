В Пензе открыт первый в регионе «IT-куб» Образование

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Первый в Пензенской области центр цифрового образования детей «IT-куб» открыт в колледже информационных и промышленных технологий в понедельник, 12 октября.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в стенах центра подростки смогут освоить основы программирования на Python, системного администрирования, пройти курс мобильной разработки или создания VR/AR-приложений. Также будет запущен курс «Кибергигиена и работа с большими данными». Помимо этого, планируется развивать направление по созданию и программированию роботов и автоматизированных устройств.

Обучать детей будут десять преподавателей, среди которых — как сотрудники IT-колледжа, так и работники пензенских компаний.

Денежные средства на открытие «IT-куба» были выделены в рамках национального проекта «Образование».