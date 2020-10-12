EN
05:02:29 Вторник, 13 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе открыт первый в регионе «IT-куб»

17:49 | 12.10.2020 | Образование

Печать

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Первый в Пензенской области центр цифрового образования детей «IT-куб» открыт в колледже информационных и промышленных технологий в понедельник, 12 октября.

В Пензе открыт первый в регионе «IT-куб». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в стенах центра подростки смогут освоить основы программирования на Python, системного администрирования, пройти курс мобильной разработки или создания VR/AR-приложений. Также будет запущен курс «Кибергигиена и работа с большими данными». Помимо этого, планируется развивать направление по созданию и программированию роботов и автоматизированных устройств.

Обучать детей будут десять преподавателей, среди которых — как сотрудники IT-колледжа, так и работники пензенских компаний.

Денежные средства на открытие «IT-куба» были выделены в рамках национального проекта «Образование».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области объявлен грантовый конкурс для НКО В Пензе отменены мероприятия в рамках проекта «Жить активно – здорово!»
В Пензенской области от гриппа привили почти 64 тыс. детей В Пензе 160 человек эвакуированы из школы из-за короткого замыкания
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при заказе интимных услуг В сборах команды России в Белеке примут участие 11 регбистов из Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама