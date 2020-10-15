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Умер первый директор зареченского лицея №230 Владимир Шутов

16:39 | 15.10.2020 | Образование

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Заречный, 15 октября 2020. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов выразил соболезнования родным и близким первого директора лицея №230 Владимира Шутова, скончавшегося 13 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

Умер первый директор зареченского лицея №230 Владимир Шутов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Долгие годы — с 1969 по 1995 — Владимир Сергеевич трудился учителем физики, завучем, директором средней школы №225 города Заречного. В 1995 году основал школу-лицей №230, в которой заложил основы работы с одаренными учениками 5–11 классов. В 1996 году перешел на работу в город Лобню Московской области. Там Владимир Шутов создал уникальный проект — первый в Лобне лицей с физико-математическим уклоном, который под его руководством вышел на передовые позиции», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что Владимир Шутов был удостоен званий заслуженного учителя России и почетного гражданина Лобни.

«Владимир Сергеевич был высоким профессионалом, преданным своему делу. Его любили ученики, учителя, родители. Они отзываются о нем как об обаятельном, открытом, добром, умном, ярком и талантливом человеке», — подчеркивается в некрологе.

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