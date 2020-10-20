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В восьми школах Пензенской области пройдет исследование качества образования

10:01 | 20.10.2020 | Образование

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Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Восемь школ Пензенской области отобрано для участия в национальном исследовании качества образования в 6-х и 8-х классах.

В восьми школах Пензенской области пройдет исследование качества образования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, это школы №57 в Пензе, №8 в Кузнецке, лицей в Земетчино, школа в селе Покровская Арчада Каменского района, №2 в Мокшане, №2 в Никольске, в селе Богословка и на станции Леонидовка Пензенского района.

В шестых классах исследование будет проводиться 20 октября, в восьмых — 22-го на вторых, третьих и четвертых уроках. Длительность выполнения участниками диагностической работы и заполнения анкеты составит 60 минут.

Впервые планируется использовать технологию компьютерного тестирования. Задания и вопросы будет демонстрироваться на экране, а ввод ответов будет осуществляться в специальной форме.

Использование результатов исследования для оценки деятельности школ и учителей не предусмотрено. На их основе будет проведен анализ текущего состояния качества образования и выработаны шаги по его улучшению.

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