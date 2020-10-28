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Строительство новой школы в «Спутнике» планируется начать в 2022 году — губернатор

17:48 | 28.10.2020 | Образование

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Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Строительство новой школы в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области планируется начать в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Строительство новой школы в «Спутнике» планируется начать в 2022 году — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что несколько лет назад там была введена в эксплуатацию школа на 1,1 тыс. мест.

«Эта школа сегодня заполнена, и она работает в две смены. Там, если не ошибаюсь, [...] по-моему, 18 первых классов в этом году», — сказал Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции, организованной ТАСС в онлайн-формате в среду, 28 октября.

По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос о финансировании возведения второй школы.

«Сейчас мы с министерством просвещения, с Минфином работаем над тем, чтобы изыскать средства и уже в 2022 году приступить к строительству еще одной школы. Микрорайон развивается, она там нужна, поэтому этот вопрос держу на личном контроле», — отметил губернатор.

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