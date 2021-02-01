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Алла Маркова назначена замминистра образования Пензенской области

10:38 | 01.02.2021 | Образование

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Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Алла Маркова назначена заместителем министра образования Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Алла Маркова назначена замминистра образования Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Было принято решение назначить Маркову Аллу Викторовну на должность заместителя министра образования Пензенской области на срок полномочий губернатора Пензенской области», — сказал он в ходе совещания в правительстве региона в понедельник, 1 февраля.

До этого Алла Маркова работала проректором по развитию региональной системы образования Института регионального развития Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 января 2021 года должность первого заместителя министра образования Пензенской области освободила Лилия Чащина. С 1 февраля она назначена начальником управления образования Пензы.

Юрий Голодяев, возглавлявший управление образования Пензы с 2005 года, с 1 февраля ушел в отпуск, который продлится по 15 марта. По имеющейся информации, после его окончания он не вернется к прежней работе.

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