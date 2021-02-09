В Заре открыт новый корпус детсада Образование

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Новый корпус детского сада, построенный в рамках реализации национального проекта «Демография», открыт в микрорайоне Заря города Пензы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

По информации ведомства, корпус, рассчитанный на 120 мест, пока посещают 38 детей. Ожидается, что до конца текущего месяца все места будут заполнены.

С вводом в эксплуатацию нового здания очередь в детсад в Заре ликвидирована.

В 2020 году в Пензенской области в рамках нацпроекта «Демография» было создано 380 новых мест в детсадах за счет строительства двух зданий на 120 мест каждое, а также реконструкции и капитального ремонта уже действующих дошкольных учреждений.

В 2021 году планируется создание более 1 тыс. новых мест в детсадах Пензы, Нижнеломовского, Бессоновского, Белинского, Лунинского и Пензенского районов.