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В Заре открыт новый корпус детсада

15:20 | 09.02.2021 | Образование

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Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Новый корпус детского сада, построенный в рамках реализации национального проекта «Демография», открыт в микрорайоне Заря города Пензы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Заре открыт новый корпус детсада

Фото: Minobr.pnzreg.ru

По информации ведомства, корпус, рассчитанный на 120 мест, пока посещают 38 детей. Ожидается, что до конца текущего месяца все места будут заполнены.

С вводом в эксплуатацию нового здания очередь в детсад в Заре ликвидирована.

В 2020 году в Пензенской области в рамках нацпроекта «Демография» было создано 380 новых мест в детсадах за счет строительства двух зданий на 120 мест каждое, а также реконструкции и капитального ремонта уже действующих дошкольных учреждений.

В 2021 году планируется создание более 1 тыс. новых мест в детсадах Пензы, Нижнеломовского, Бессоновского, Белинского, Лунинского и Пензенского районов.

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