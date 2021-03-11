В Пензенской области будут присуждены премии за достижения в педагогической работе Образование

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Конкурс на присуждение премий учителям за достижения в педагогической работе стартовал в Пензенской области.

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«По итогам конкурса восемь лучших учителей Пензенской области получат грант президента Российской Федерации в размере 200 тыс. рублей каждый единовременно, не подлежащий с 2019 года налогообложению», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона.

В ведомстве пояснили, что выдвижение учителей осуществляется с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организацией.

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«На участие в конкурсе имеют право учителя с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы которых является образовательная организация Пензенской области, реализующая образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», — уточнили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что исключение составляют лица, осуществляющие административные или организационные функции.

«Учитель, получивший премию, имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через 5 лет. Исчисление пятилетнего срока начинается с 1 января года, следующего за годом участия учителя в конкурсе», — отметили в ведомстве.

В министерстве образования обратили внимание на то, что прием заявок продлится до 5 апреля.