Губернатор поручил отремонтировать спортзал и заменить окна в школе Сурска Образование

Сурск, 16 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Сурск дал поручение провести ремонт спортивного зала и заменить окна в здании средней школы.

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Также он распорядился приобрести комплект для класса робототехники.

Еще одно поручение главы региона касалось организации временных рабочих мест для местных подростков.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в средней школе Сурска учатся 386 детей, работают 27 педагогов и 12 человек обслуживающего персонала. Осуществляется подвоз детей из поселка Затон и со станции Асеевской.

В школе действуют 13 кружков и секций по пяти направлениям. Дополнительным образованием охвачено 76% учеников.

В здании учреждения функционирует школьный музей.