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Губернатор поручил отремонтировать спортзал и заменить окна в школе Сурска

14:12 | 16.03.2021 | Образование

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Сурск, 16 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Сурск дал поручение провести ремонт спортивного зала и заменить окна в здании средней школы.

Губернатор поручил отремонтировать спортзал и заменить окна в школе Сурска. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также он распорядился приобрести комплект для класса робототехники.

Еще одно поручение главы региона касалось организации временных рабочих мест для местных подростков.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в средней школе Сурска учатся 386 детей, работают 27 педагогов и 12 человек обслуживающего персонала. Осуществляется подвоз детей из поселка Затон и со станции Асеевской.

В школе действуют 13 кружков и секций по пяти направлениям. Дополнительным образованием охвачено 76% учеников.

В здании учреждения функционирует школьный музей.

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