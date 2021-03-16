В Пензенской области в апреле и мае пройдут тренировочные ЕГЭ Образование

Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Тренировочные ЕГЭ будут организованы в Пензенской области в апреле и мае 2021 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального министерства образования.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«6 апреля тренировочное ЕГЭ пройдет по русскому языку. Его сдадут 2 тыс. 493 выпускника», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что 27 апреля состоится тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ, а 13 мая — по английскому языку и обществознанию.

«Первая тренировочная апробация по русскому языку прошла 11 марта. Для проведения процедуры были задействованы 29 пунктов проведения экзаменов, которые будут работать в основной период ЕГЭ. В ней приняли участие 2 тыс. 696 выпускников 11-х классов», — напоминается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что для организаторов единого государственного экзамена апробация технологии печати полного комплекта материалов и сканирования пройдет 23 марта по географии, 25-го числа — по английскому языку.