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Все школы Заречного в 2021 году перейдут на пятидневную учебную неделю

17:19 | 19.03.2021 | Образование

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Заречный, 19 марта 2021. PenzaNews. Все школы Заречного перейдут на пятидневную учебную неделю с 1 сентября 2021 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

Все школы Заречного в 2021 году перейдут на пятидневную учебную неделю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 1 сентября 2021 года зареченские школы перейдут на пятидневный учебный план на всех ступенях образования. Этот переход осуществляется по желанию родителей школьников», — сказано в тексте.

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В нем напоминается, что соответствующие предложения начали поступать в городской департамент образования три года назад, они были вынесены на голосование, в ходе которого большинство родителей учащихся поддержали идею, после чего был организован поэтапный переход: в 2018 году пять дней в неделю стали учиться вторые классы, затем — вся начальная школа, после этого — еще и пятиклассники.

«Как сообщила начальник департамента образования Заречного Елена Аникина, в настоящее время все городские школы выразили готовность к переходу на пятидневную учебную неделю на всех ступенях. Каждой школой просчитаны ресурсы, проведена работа по составлению учебных планов без ущерба для образовательного процесса и в соответствии с санитарными нормами и правилами», — поясняется в тексте.

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