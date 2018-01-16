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В Заречном запустят пилотный проект по переходу на 5-дневную учебную неделю

11:04 | 16.01.2018 | Образование

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Заречный, 16 января 2018. PenzaNews. Пилотный проект, предусматривающий частичный переход учащихся школы №221 в Заречном Пензенской области с шестидневной на пятидневную учебную неделю, стартует 1 сентября 2018 года.

В Заречном запустят пилотный проект по переходу на 5-дневную учебную неделю

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Департаменту образования дано указание с начала следующего учебного года внедрить пилотный проект на базе 221-й школы. На пятидневное обучение там переведут учеников начальных классов», — сообщил журналистам глава Заречного Олег Климанов.

По его словам, в марте намечено провести так называемый «школьный референдум», чтобы изучить отношение родителей учащихся всех образовательных организаций города к переходу на 5-дневную учебную неделю.

«Обсуждения уже происходили на сайтах и форумах, но референдум даст нам более понятную картину», — цитирует Олега Климанова газета «Заречье сегодня».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вопрос о выборе режима работы школы — по пятидневной или шестидневной неделе — поднимался в Пензенской области неоднократно.

Так, в феврале 2017 года в Институте регионального развития состоялся круглый стол на тему «Плюсы и минусы перехода на пятидневную рабочую неделю в школе», в ходе которого сторонники каждого из вариантов получили возможность обосновать свою точку зрения.

В частности, директор лицея №55 Елена Краличкина привела ряд доводов «против». Она предположила, что для многих учеников дополнительный выходной станет «диванным днем», а не временем для хобби или общения с родителями.

В свою очередь директор школы №65/23 Элина Маткова высказала мнение, что при шестидневной учебной неделе ребенок лишен полноценного отдыха.
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