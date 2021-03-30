Определены участники финала игры «Умники и умницы Сурского края» Образование

Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Жюри регионального этапа игры «Умники и умницы Сурского края» в Пензенской области определило три тройки агонистов, которые выйдут на дорожки в финале в мае.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в состав первой тройки вошли Кристина Спирягина из Пензы, Руслан Бареев из Каменки и Яна Ерохина из Городище; во вторую — Максим Потапов из Сердобского района, Ирина Кадетова из Земетчинского и Дарья Гордеева из Бековского; в третью — Влада Никульцева из Башмаковского района, а также Валерия Титова и Анна Голова из Пензы.

Остальные игроки в финале займут места теоретиков.

Решающий этап игры состоится в мае. Председателем жюри будет телевизионный ведущий, профессор МГИМО Юрий Вяземский, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.