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Определены участники финала игры «Умники и умницы Сурского края»

10:49 | 30.03.2021 | Образование

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Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Жюри регионального этапа игры «Умники и умницы Сурского края» в Пензенской области определило три тройки агонистов, которые выйдут на дорожки в финале в мае.

Определены участники финала игры «Умники и умницы Сурского края». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в состав первой тройки вошли Кристина Спирягина из Пензы, Руслан Бареев из Каменки и Яна Ерохина из Городище; во вторую — Максим Потапов из Сердобского района, Ирина Кадетова из Земетчинского и Дарья Гордеева из Бековского; в третью — Влада Никульцева из Башмаковского района, а также Валерия Титова и Анна Голова из Пензы.

Остальные игроки в финале займут места теоретиков.

Решающий этап игры состоится в мае. Председателем жюри будет телевизионный ведущий, профессор МГИМО Юрий Вяземский, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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