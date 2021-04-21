Десять заявок на участие в программе «Земский учитель» подано в Пензенской области Образование

Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Десять заявок подано в Пензенской области на участие в программе «Земский учитель», в рамках которой в 2021 году имеется три вакансии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Среди участников конкурсного отбора не только жители Пензенской области, но и педагоги Нижегородской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится экспертная оценка заявок, по результатам которой к 15 мая будет сформирован рейтинг претендентов.

«Педагоги, занявшие высшие строчки рейтинга, станут участниками программы в 2021 году», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении напоминается, что педагоги, приступившие к работе по вакантным должностям — учителя иностранного языка в школе имени Героя Советского Союза И.З. Сидорова в селе Пионер Кузнецкого района, учителя физкультуры школы №1 рабочего поселка Пачелма и учителя русского языка школы села Наскафтым Шемышейского района, в рамках программы получат право на единовременную выплату в размере 1 млн. рублей.