Александру Воронкову объявлен выговор Образование

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Выговор объявлен временно исполняющему обязанности министра образования Пензенской области Александру Воронкову после отравления детей хлором в бассейне «Волна» детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района, находящейся в ведении управления образования райадминистрации. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

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«Что касается Вас, Александр Геннадьевич, я Вам объявляю выговор, потому что система образования — это зона Вашей ответственности. Предупреждаю, еще какое-нибудь такое ЧП в Вашей системе, Вы пойдете в отставку», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Александру Воронкову в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 апреля.

Он обратил внимание на то, что Александр Воронков возглавляет министерство образования Пензенской области уже на протяжении 6 лет.

«За это время, наверное, как-то можно было выстроить систему, в том числе применительно к работе таких учреждений, где присутствует опасность для жизни и здоровья людей. 6 лет Вы работаете, это немалый срок. За 6 лет многое можно сделать», — отметил врио губернатора.