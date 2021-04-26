Мельниченко поручил проверить работу управления образования Нижнеломовского района Образование

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил врио министра образования региона Александру Воронкову провести проверку деятельности управления образования администрации Нижнеломовского района после происшествий с детьми.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя одно из них — отравление детей в бассейне «Волна» детско-юношеской спортшколы Нижнеломовского района, учредителем которой является управление образования, он сообщил, что на данный момент восстановлена картина произошедшего.

«Заместитель директора этого учебного заведения, находясь в нетрезвом виде, зашел в помещение водоподготовки, где находились емкости с хлором, и в одну из этих емкостей добавил кислоту. Началась реакция, соответственно, и хлор через вентиляционную систему пошел в сам бассейн. То есть мы грешили на автоматику, а получилась не автоматика, а человеческий фактор. В этой связи я хочу что сказать: я готов где-то находить какие-то компромиссные позиции по тем или иным вопросам, но все, что касается детей, их жизни и здоровья, все, что касается жизни и здоровья пожилых людей, здесь я ни на какие компромиссы идти не буду», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 апреля.

Обращаясь к Александру Воронкову, он отметил, что это уже второй тревожный случай в Нижнеломовском районе за небольшой промежуток времени.

«А первый случай Вы тоже знаете — с молодым человеком», — добавил глава региона.

Он потребовал на месте проанализировать, как организована работа управления образования администрации Нижнеломовского района.

«Выезжайте, проверяйте и предлагайте, что мы будем делать в отношении руководителя этого учреждения, что мы будем делать в отношении начальника управления образования и вообще давайте как-то системно решать вопросы, связанные с функционированием бассейнов», — сказал Олег Мельниченко.