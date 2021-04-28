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Рабочая группа во главе с Воронковым посетила Нижнеломовский район

09:15 | 28.04.2021 | Образование

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Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Рабочая группа министерства образования Пензенской области во главе с руководителем ведомства Александром Воронковым посетила Нижнеломовский район с целью комплексной оценки деятельности районного управления образования.

Рабочая группа во главе с Воронковым посетила Нижнеломовский район. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оценка деятельности проводилась по критериям эффективности руководства системой образования, развития систем дошкольного, общего и дополнительного образования, качества образования», — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования региона.

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В нем уточняется, что члены рабочей группы побывали в школах №1, 2 и 4 города Нижнего Ломова, в школе села Верхний Ломов, в детско-юношеской спортивной школе, а также в управлении образования Нижнеломовского района.

«По итогам выезда состоялась встреча с главой администрации Нижнеломовского района Николаем Уракчеевым и заместителем главы по социальным вопросам Валентиной Акмашевой, на которой члены рабочей группы обозначили направления, требующие дополнительной проработки, и предложили методическую помощь по совершенствованию работы системы образования района», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что по результатам выезда будет проведен детальный анализ полученной информации и сформулированы рекомендации.

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