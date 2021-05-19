Две школы Пензенской области отмечены по итогам конкурса «Добро не уходит на каникулы» Образование

Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Две школы Пензенской области вошли в число победителей всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы», организованного Российским движением школьников (РДШ) в рамках национального проекта «Образование», и выиграли гранты на реализацию своих проектов.

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Согласно протоколу оргкомитета, волонтерский отряд «Лидер» школы имени А.В. Каляпина села Пригородного Сердобского района получит 119 тыс. 150 рублей, а «Бастион добра» школы №1 города Сердобска — 201 тыс. 367 рублей.

Оба учреждения отмечены в номинации «Проекты, направленные на проведение совместных мероприятий с благотворительными фондами и некоммерческими организациями в сфере добровольчества (волонтерства)».

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, всего на конкурс было подано 834 заявки из 74 субъектов РФ. 469 добровольческих проектов успешно прошли техническую проверку и были допущены до экспертной оценки, из них 128 удостоены грантов.