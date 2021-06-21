Выпускные в школах Пензенской области отменять не будут, но ограничат круг участников Образование

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Выпускные вечера в школах Пензенской области не будут отменены в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса, однако круг участников праздничных мероприятий должен быть ограничен. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наверное, нет смысла их отменять, [...] потому что ребята и так в коллективе общаются друг с другом, точно так же, как и учителя, точно так же, как и родители, то есть фактически это единая контактная группа. Поэтому выпускные давайте будем проводить, но таким образом, чтобы в школе были выпускники, родители и педагоги. Для всех остальных [...] мы школы закрываем», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 21 июня.

«Никого чужих в учебные заведения мы не допускаем с учетом того, что ситуация с пандемией обостряется», — добавил Олег Мельниченко.