EN
18:24:59 Понедельник, 21 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Выпускные в школах Пензенской области отменять не будут, но ограничат круг участников

09:35 | 21.06.2021 | Образование

Печать

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Выпускные вечера в школах Пензенской области не будут отменены в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса, однако круг участников праздничных мероприятий должен быть ограничен. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Выпускные в школах Пензенской области отменять не будут, но ограничат круг участников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наверное, нет смысла их отменять, [...] потому что ребята и так в коллективе общаются друг с другом, точно так же, как и учителя, точно так же, как и родители, то есть фактически это единая контактная группа. Поэтому выпускные давайте будем проводить, но таким образом, чтобы в школе были выпускники, родители и педагоги. Для всех остальных [...] мы школы закрываем», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 21 июня.

«Никого чужих в учебные заведения мы не допускаем с учетом того, что ситуация с пандемией обостряется», — добавил Олег Мельниченко.

Новости партнеров
Читайте также
Суд увеличил до 600 тыс. рублей размер компенсации женщине, лишившейся руки на работе В Пензе 26 июня ограничат продажу алкоголя
Михаил Дралин выступил на втором этапе Российской серии кольцевых гонок В Пензе выявлена поддельная 5-тысячная купюра
В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом Мельниченко обратил внимание на влияние вакцинации от коронавируса на экономику
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама