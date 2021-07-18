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120 студентов ПензГТУ отдохнут на Черноморском побережье

12:13 | 18.07.2021 | Образование

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Пенза, 18 июля 2021. PenzaNews. 120 студентов Пензенского государственного технологического университета отдохнут на Черноморском побережье в преддверии нового учебного года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПензГТУ.

120 студентов ПензГТУ отдохнут на Черноморском побережье. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оздоровление коснется в первую очередь тех, кому оно необходимо по медицинским показаниям», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что первая группа студентов отправится на юг 20 июля, вторая — в первой декаде августа.

По словам начальника управления молодежной политики вуза Антона Жбанова, молодые люди будут отдыхать на базе санаторного городка «Адлеркурорт», где имеются водолечебница, аквапарк, открытый бассейн с морской водой, спортивные площадки и зоны развлечений.

«Поездка на юг нуждающихся в оздоровлении и активистов университета — давняя традиция нашего вуза», — пояснил он.

Как сообщила начальник отдела воспитательной работы ПензГТУ Татьяна Тимонина, с начала учебного года и до середины марта через деканаты и соцсети студентов вуза информировали о возможности поправить здоровье в санаторно-курортном объединении «Адлеркурорт».

«Благодаря этому, а также финансированию вуза, 120 студентов, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, смогут укрепить свое здоровье к новому учебному году. Особо отмечу, что в этой оздоровительной программе вуза участвуют как студенты-бюджетники, так и обучающиеся на договорной основе», — сказала она.

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