В вазерской школе выполнен капремонт спортзала Образование

Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. Капитальный ремонт спортивного зала средней общеобразовательной школы села Вазерки Бессоновского района Пензенской области выполнен в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В зале отремонтированы потолки и стены, полностью заменено напольное покрытие», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что установлена металлическая дверь и обустроено ограждение радиаторов отопления.

«Отремонтированы подсобные помещения: тренерская, снарядная, коридор», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что также обновлены две душевые кабины, в частности, там уложена новая плитка и установлены водонагреватели.

«В рамках федеральной программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в районных поселках и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в Пензенской области будут капитально отремонтированы 13 спортивных залов. Ремонтные работы должны быть завершены к началу нового учебного года», — напоминается в пресс-релизе.