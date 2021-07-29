Пензенская область получит более 20 млн. рублей на выплаты кураторам групп в колледжах Образование

Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. Пензенская область получит в 2021 году из резервного фонда правительства России 20 млн. 223 тыс. рублей на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство.

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Распределение денежных средств в сумме 2,79 млрд. рублей между субъектами РФ и городом Байконуром утверждено распоряжением правительства страны №2061-р.

«Помочь педагогам средних специальных учебных заведений, которые приняли на себя обязанности по сопровождению студенческих групп, поручил президент России. Ранее аналогичные выплаты были назначены классным руководителям», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства РФ.

В нем уточняется, что размер вознаграждения за кураторство составит 5 тыс. рублей.

«Педагоги начнут получать надбавку с 1 сентября этого года», — добавляется в тексте.