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В 2020 году 6,5 тыс. педагогов пензенских школ получили доплаты за классное руководство

09:15 | 20.01.2021 | Образование

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Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. 6 тыс. 501 работник школ Пензенской области получал в 2020 году ежемесячную федеральную доплату за классное руководство в размере 5 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В 2020 году 6,5 тыс. педагогов пензенских школ получили доплаты за классное руководство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На эти цели из федерального бюджета было направлено более 168 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что с 1 сентября ежемесячная выплата также перечислялась 345 педагогам колледжей и техникумов, осуществляющих функции классных руководителей; из областного бюджета на эти цели было выделено 8,7 млн. рублей.

«При этом для классных руководителей школ и колледжей были сохранены все региональные доплаты, которые составляют от 40% до 60% от базового оклада педработников — 8 тыс. 213 рублей — в зависимости от числа учеников в классе», — подчеркнули в Минобразования.

В ведомстве отметили, что в 2021 году Пензенская область получит из федерального бюджета более 526 млн. рублей на осуществление выплат классным руководителям школ и направит из собственных средств около 28 млн. рублей на доплаты педагогам ссузов.

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