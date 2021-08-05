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В Пензенской области более половины учреждений образования прошли приемку к учебному году

09:50 | 05.08.2021 | Образование

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Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Более половины образовательных организаций прошли приемку к новому учебному году в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензенской области более половины учреждений образования прошли приемку к учебному году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на 4 августа года признаны готовыми к началу учебного года 356 организаций», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что всего специалистам предстоит оценить готовность 625 юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность, которые располагаются в 1 тыс. 65 объектах.

«Полностью завершили приемку образовательных организаций в городах Кузнецке, Белинском, Городищенском, Иссинском районах. Основной период приемки продлится до 17 августа», — добавляется в тексте.

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