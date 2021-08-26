Ивлиев прокомментировал планы по подготовке в Пензе кадров в сфере интеллектуальной собственности Образование

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев прокомментировал планы по открытию в Пензе филиала Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС).

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«Мы приняли решение о создании поволжского филиала. Сейчас формируем его здесь, в Пензе», — сказал он журналистам после церемонии открытия всероссийского форума в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed».

Григорий Ивлиев предположил, что деятельность филиала будет охватывать не только регионы Приволжского федерального округа, но и южные субъекты РФ.

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«Здесь будут предоставлены возможности обучаться по всем нашим программам повышения квалификации. Здесь мы также планируем организовать обучение и по профессиональным программам в сфере интеллектуальной собственности, связанным с юриспруденцией, экономикой, менеджментом главным образом», — пояснил руководитель Роспатента.

Он выразил надежду на то, что создание филиала РГАИС откроет новые возможности для продвижения отечественной продукции.

«Для Пензы, для всего Поволжского региона создание филиала, который будет готовить кадры, будет создавать возможности владеть всем мировым патентным фондом, всем мировым технологическим знанием, — это очень важно для продвижения создаваемых продуктов на российский и мировой рынки», — отметил Григорий Ивлиев.