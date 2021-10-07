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Евгений Лободенко из Сердобска вышел в финал конкурса «Сердце отдаю детям»

09:42 | 07.10.2021 | Образование

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Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Педагог дополнительного образования центра детского творчества города Сердобска Пензенской области Евгений Лободенко вышел в финал очного этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2021». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Евгений Лободенко из Сердобска вышел в финал конкурса «Сердце отдаю детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В федеральном заочном этапе приняли участие более 360 педагогов из 71 региона России и Донецка — победители региональных этапов, а также самовыдвиженцы, прошедшие зрительский отбор и экспертную оценку. На данном этапе участники представляли профессиональное портфолио, визитную карточку в формате видеоролика и собственную дополнительную образовательную программу. Самовыдвиженцы также представили эссе на тему «Вклад моей программы в развитие детей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что всего в следующий тур прошли 90 педагогов из 45 регионов — по 10 в каждой номинации.

«Завершающие испытания будут проходить в Казани с 15 по 19 ноября», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что конкурсантам предстоит провести открытое занятие, принять участие в импровизированном конкурсе, а затем — в педагогическом многоборье.

«Завершит конкурс испытание «Педагогическая риторика» — профессиональный диалог с представителем Минпросвещения России. В рамках финала педагоги смогут обсудить современные технологии и методики образования и воспитания в формате круглого стола», — говорится в тексте.

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