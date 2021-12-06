Губернатор поручил подготовить программу капремонта детских лагерей в Пензенской области Образование

Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил первому заместителю регионального правительства Олегу Ягову обеспечить подготовку программы капитального ремонта детских оздоровительных лагерей.

Фото: Pnzreg.ru

По словам Олега Ягова, на данный момент направлены письма в Москву с предложением запустить на федеральном уровне новую программу строительства и ремонта детских оздоровительных лагерей.

«Лагеря не строятся практически с советского периода. Мы посмотрели статистику по Пензенской области, последний детский оздоровительный загородный лагерь был построен в 1989 году», — сказал он в ходе рабочей встречи, состоявшейся в облправительстве в понедельник, 6 декабря.

Также Олег Ягов затронул проблему отсутствия средств на ремонт учреждений и предложил с 2022 года приступить к разработке необходимой проектно-сметной документации.

Олег Мельниченко это предложение поддержал и заявил о необходимости подготовки региональной программы капремонта оздоровительных лагерей.

«Формируйте областную программу. [...] Думаю, что программу надо делать 5-летней. Постепенно из года в год будем вкладывать средства, приводить материально-техническую базу загородных учреждений детского отдыха в надлежащее состояние», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.