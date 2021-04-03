Мэр Пензы обозначил перспективы развития микрорайона ГПЗ-24 Общество

Пенза, 3 апреля 2021. PenzaNews. Мэр Пензы Андрей Лузгин обозначил перспективы развития микрорайона ГПЗ-24 в ходе встречи с жителями, состоявшейся в администрации Железнодорожного района города.

Фото: Penza-gorod.ru

«Учитывая, что район растет, необходимо в первую очередь обеспечить детей местами в образовательных учреждениях. Рассчитываем, что ровно через год — в I квартале 2022 года — введем в эксплуатацию детский сад. В этом году создадим в кадетской школе №70 дополнительно 14 классов. Это 350 мест для детей, проживающих непосредственно в микрорайоне. Разрабатываем проектную документацию на строительство школы в районе улицы Измайлова на 1 тыс. 100 мест. Формируем земельный участок по школе на улице Луговой на 1 тыс. 650 мест», — сообщил он.

Глава администрации Пензы добавил, что в планах муниципалитета проектирование третьего этапа реконструкции улицы Антонова на участке от торгового центра «Лента».

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Улица Антонова. Пенза

«С открытием Бакунинского моста в этом году часть трафика уйдет на Нейтральную. Мы изменим светофорное регулирование на Измайлова. Это также разгрузит улично-дорожную сеть», — прокомментировал Андрей Лузгин тему пробок.

Он отметил, что далее транспортный поток упирается в улицу Кирова, где изменить конфигурацию дороги невозможно.

В связи с этим мэр акцентировал внимание на перспективах строительства развязок.

В частности, речь шла о возможном возведении моста со стороны Барковки в микрорайон «Город Спутник» с выходом на улицу 40 лет Октября, что позволило бы увести часть транспортного потока, минуя центр города.

«Рассматриваем возможность расширения Ахунского переезда, улиц Чаадаева и Нейтральной, чтобы разделить потоки. В течение 4–5 лет надо решать проблемы по «Спутнику» и ГПЗ, иметь альтернативные пути передвижения. Автомобилизация растет катастрофическими темпами: за 6 лет почти на 50% выросло количество автомобилей при том же количестве жителей. Правильный выход — развитие системы общественного транспорта», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.