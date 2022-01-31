В Пензенской области за сутки подтверждено 435 случаев заражения коронавирусом Образование

Пенза, 31 января 2022. PenzaNews. 435 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 68 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.30 понедельника, 31 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 108 тыс. 343 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 96 тыс. 287.

Умерли 4 тыс. 882 человека. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 11 млн. 861 тыс. 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 124 тыс. 70 случаев.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 248 тыс. 281 человек, из них 30 тыс. 130 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 331 тыс. 349, за сутки зарегистрирован 621 летальный исход.