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Мельниченко поручил провести дополнительную санобработку учреждений образования

11:27 | 12.02.2022 | Образование

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Пенза, 12 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил провести дополнительную санитарную обработку учреждений образования после внеплановых каникул.

Мельниченко поручил провести дополнительную санобработку учреждений образования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимо провести санитарную обработку учебных заведений для того, чтобы в понедельник они приняли детей», — сказал глава региона в ходе совещания в субботу, 12 февраля.

«То же самое следует сделать по всем спортивным объектам, куда придут дети, где возобновится тренировочный процесс, кружковая и секционная работа», — добавил он.

Губернатор поручил ответственным лицам и руководителям учреждений образования взять вопрос санобработки помещений на личный контроль, сообщает пресс-служба облправительства.

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