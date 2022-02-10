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В Пензенской области с 14 февраля снимут запрет на посещение детьми объектов культуры и спорта

09:35 | 10.02.2022 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. Запрет на посещение детьми объектов культуры и спорта, а также секций и кружков, который был введен в Пензенской области в конце января, будет снят с 14 февраля; с этого же числа возобновится и образовательный процесс в школах. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в онлайн-формате в четверг, 10 февраля.

В Пензенской области с 14 февраля снимут запрет на посещение детьми объектов культуры и спорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Глава региона подчеркнул, что принятые ранее меры позволили стабилизировать динамику детской заболеваемости.

«По детской заболеваемости мы практически уходим вниз, то есть цель, которую мы ставили, когда закрыли учреждения дополнительного образования, а потом объявили каникулы в школах и колледжах, — разорвать эпидемиологические цепочки — достигнута», — констатировал Олег Мельниченко.

«С понедельника школы выходят с каникул и начинают полноценный учебный процесс. Также с понедельника мы возобновляем работу секций и кружков для детей, тренировочный процесс. А кроме того, возвращаем проведение культурно-массовых мероприятий с участием детского населения. Динамика на сегодняшний день позволяет нам вернуться в прежний режим работы», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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