В Пензенской области с 14 февраля снимут запрет на посещение детьми объектов культуры и спорта Общество

Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. Запрет на посещение детьми объектов культуры и спорта, а также секций и кружков, который был введен в Пензенской области в конце января, будет снят с 14 февраля; с этого же числа возобновится и образовательный процесс в школах. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в онлайн-формате в четверг, 10 февраля.

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Глава региона подчеркнул, что принятые ранее меры позволили стабилизировать динамику детской заболеваемости.

«По детской заболеваемости мы практически уходим вниз, то есть цель, которую мы ставили, когда закрыли учреждения дополнительного образования, а потом объявили каникулы в школах и колледжах, — разорвать эпидемиологические цепочки — достигнута», — констатировал Олег Мельниченко.

«С понедельника школы выходят с каникул и начинают полноценный учебный процесс. Также с понедельника мы возобновляем работу секций и кружков для детей, тренировочный процесс. А кроме того, возвращаем проведение культурно-массовых мероприятий с участием детского населения. Динамика на сегодняшний день позволяет нам вернуться в прежний режим работы», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.