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Еще две школы Пензы приняли детей из Донбасса

14:14 | 10.03.2022 | Образование

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Пенза, 10 марта 2022. PenzaNews. Более 50 детей из Донбасса, которые прибыли в Пензу в начале марта, приступили к занятиям в двух школах города. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления образования Пензы в четверг, 10 марта.

Еще две школы Пензы приняли детей из Донбасса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В школе №77 к занятиям приступили 44 школьника, в школе №68 — семеро. Все они воспитанники спортивных школ ДНР по плаванию и художественной гимнастике», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что педагоги и учащиеся принимающих образовательных учреждений подготовились к встрече новых воспитанников и организовали теплый прием в рамках «Урока мира».

«Все дети обеспечены канцелярскими принадлежностями, тетрадями, учебниками, портфелями. Они вместе с остальными учащимися получают горячее питание. Многие из ребят уже изъявили желание, помимо учебы и тренировок, записаться в школьные кружки и секции», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 февраля к учебе в пензенских школах №19 и №30 приступили 52 ребенка из Донецкой и Луганской народных республик.

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