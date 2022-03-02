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В Пензу прибыли более 50 детей-спортсменов из Донбасса

09:32 | 02.03.2022 | Общество

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Пенза, 2 марта 2022. PenzaNews. Более 50 детей-спортсменов, эвакуированных из Донецкой народной республики, прибыли в Пензу на поезде ночью в среду, 2 марта.

В Пензу прибыли более 50 детей-спортсменов из Донбасса

Фото: Pnzreg.ru

По сообщению пресс-службы правительства Пензенской области, всего приехали 56 человек, из них пятеро взрослых — это сопровождающие тренеры, и 51 несовершеннолетний в возрасте от 7 до 17 лет.

Ребята входят в две команды олимпийского резерва ДНР — по плаванию и спортивной гимнастике.

Как пояснила старший тренер сборной по плаванию Донецкой народной республики Влада Гржибовская, под ее патронажем находится 44 ребенка.

«Мы хотели бы и потренироваться, потому что у нас нет сейчас такой возможности. Знаем, что в Пензе очень хорошая база, и мы очень рады сюда приехать», — сказала она.

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Прибывших в Пензу детей и тренеров автотранспортом доставили в пункты временного размещения, открытые на базе дворцов спорта «Олимпийский» и «Буртасы». Там же будет организован тренированный процесс.

По словам губернатора Олега Мельниченко, учиться дети будут в близлежащих школах.

«Все получат школьные принадлежности, будут заняты культурно-массовой и кружковой работой. Тренеры смогут постоянно находиться с детьми. Подключится к работе и наш тренерский состав», — сказал глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 февраля в Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, большинство из них — дети. Все они размещены в гостиницах и санаториях.

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