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В подшефном Пензенской области Пологовском районе после ремонта открыта школа

18:00 | 13.10.2022 | Образование

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Пенза, 13 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об открытии после ремонта школы в подшефном Пологовском районе Запорожской области.

В подшефном Пензенской области Пологовском районе после ремонта открыта школа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из Пологовского района сегодня пришла хорошая новость — после ремонта здесь открылась школа. Работа проведена большая, ведь здание сильно пострадало в результате обстрелов. Специалисты, среди которых и пензенцы, восстановили разрушенные части фасада, привели в порядок крышу, заменили окна, радиаторы отопления, двери. Сегодня для 300 местных ребят наконец-то начался новый учебный год. Укронацисты пытались превратить праздник в трагедию, выпустив шесть ракет, но наша система ПВО сработала четко», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 13 октября.

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Он добавил, что теперь школьники смогут получать знания в комфортных условиях.

«Семнадцать из них сели за парты впервые. Работающие в Запорожье представители Пензенской области подарили им наборы первоклассников», — отметил губернатор.

По его словам, силами пензенцев отремонтированы еще две школы в Пологовском районе — в Розовке и Токмаке.

«Дети должны без опаски идти в школу, региону нужна мирная жизнь», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом. Регион помогает восстанавливать разрушенную инфраструктуру и налаживать мирную жизнь.

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