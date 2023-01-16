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«Термодом» достраивает последний корпус новой школы в «Спутнике»

16:31 | 16.01.2023 | Образование

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Пенза, 16 января 2023. PenzaNews. «Термодом» достраивает последний корпус новой школы в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.

«Термодом» достраивает последний корпус новой школы в «Спутнике»

Фото: пресс-служба строительного холдинга «Термодом»

«Строительный холдинг «Термодом» продолжает активные работы по возведению новой школы в «Городе Спутнике». Рассчитанная на 2 тыс. 425 учеников в одну смену школа станет крупнейшей в Приволжском федеральном округе. Ожидается, что уже в новом учебном году она распахнет двери для детей микрорайона. Сейчас на строительной площадке идет возведение последнего из девяти корпусов школы — одного из самых больших по площади. Здесь расположится в том числе фуд-корт и столовая», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза» в понедельник, 16 января.

В нем отмечается, что полностью достроить каркас этой секции планируется в течение ближайшего месяца, после чего здание целиком будет подключено к теплоснабжению, и начнется активный этап отделочных работ.

«Ежедневно на строительной площадке трудятся более 200 специалистов «Термодома». Работы идут по графику», — указано в тексте.

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По информации министерства образования Пензенской области, строительство школы в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном началось в марте 2022 года. Оно ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Планируется, что школа будет оснащена инновационным оборудованием и современной системой безопасности.

Помимо учебных классов, проектом предусмотрены, в частности, актовый, физкультурный и тренажерный залы, столовая, музей, зимний сад.

На пришкольной территории будут располагаться спортплощадки, стадион, а также зона отдыха с детскими площадками.

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