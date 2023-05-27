Подписано постановление администрации Пензы о реорганизации гимназии «САН» Образование

Пенза, 27 мая 2023. PenzaNews. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия «САН» будет реорганизовано путем присоединения к нему МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 города Пензы». Соответствующее постановление мэрии №683 подписал глава города Александр Басенко.

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«Определить МБОУ «Гимназия «САН» города Пензы правопреемником прав и обязанностей МБОУ «СОШ №31 города Пензы» в соответствии с передаточным актом с сохранением основных целей деятельности учреждения», — сказано в документе.

В нем добавляется, что реорганизованному учреждению будет присвоено наименование «Гимназия «САН», также определено его местонахождение — Пенза, улица Рахманинова, 21А.

«Установить, что полномочия учредителя в области управления МБОУ «Гимназия «САН» города Пензы от имени муниципального образования осуществляет управление образования города Пензы, являющееся главным распорядителем бюджетных средств», — указано в постановлении.