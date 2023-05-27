В Пензе пять муниципальных общеобразовательных учреждений будут переданы в собственность региона Образование

Пенза, 27 мая 2023. PenzaNews. Пять муниципальных общеобразовательных учреждений — многопрофильная гимназия №13, лицей №14, кадетская школа №46, средняя школа №52 и кадетская школа по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий №70 имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне — с целью замены учредителей будут переданы из муниципальной собственности города Пензы в собственность Пензенской области как имущественный комплекс. Соответствующее постановление мэрии №682 подписал глава города Александр Басенко.

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«Руководителям передаваемых в собственность Пензенской области муниципальных общеобразовательных учреждений произвести юридически значимые мероприятия, связанные с передачей вышеуказанных общеобразовательных учреждений», — сказано в документе.

В нем добавляется, что контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, а также на управление образования Пензы.