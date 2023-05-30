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В никольской школе №4 начат капитальный ремонт спортзала

14:07 | 30.05.2023 | Образование

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Пенза, 30 мая 2023. PenzaNews. Капитальный ремонт спортивного зала школы №4 города Никольска Пензенской области начат в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В никольской школе №4 начат капитальный ремонт спортзала

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Общая стоимость ремонтных работ составляет 3 млн. 314 тыс. 484,5 рубля», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что завершить их планируется в конце июля.

По словам министра образования Пензенской области Алексея Комарова, оценившего ход работ на объекте, к 1 сентября в регионе в рамках реализации данного проекта будет отремонтировано восемь спортивных залов, из консолидированного бюджета субъекта федерации на эти цели выделено более 25 млн. рублей.

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