На заседании правительства Пензенской области обсудили развитие системы среднего профессионального образования Образование

Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. Развитие системы среднего профессионального образования стало одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в минувшую среду, 20 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

В рамках участия в федеральном проекте «Профессионалитет» с 2024 года в Пензенской области начнут работать еще два кластера — «Педагогика» (образовательный кластер; преподавание в начальных классах, дошкольное образование, дополнительное образование в области технического творчества, физкультура) и «Строительство и дорожное хозяйство» (образовательно-производственный кластер; строительство и эксплуатация дорог и аэродромов, зданий, инженерных сооружений, сварочное производство).

Как сообщил министр образования региона Алексей Комаров, также прорабатывается вопрос о вхождении в программу «Профессионалитет» пензенского колледжа транспортных технологий (наземный транспорт) и IT-колледжа (машиностроение).

Увеличен набор на бюджетные места в учебных заведениях на специальности «Техника и технологии строительства», «Машиностроение», «Техника и технологии наземного транспорта», «Клиническая медицина», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Ветеринария и зоотехния», «Образование и педагогические науки».

Сокращение произошло по менее востребованным направлениям — «Экономика и управление», «Юриспруденция».

В рамках социального партнерства на базе профессиональных образовательных организаций, подведомственных Минобразования региона, совместно с работодателями в 2023 году открыто 18 лабораторий, на 2024-й запланировано открытие еще 30. Функционирует 16 учебно-производственных комплексов.

«Я считаю, что наши действия в системе профессионального образования в 2022–2023 годах, с переходом на 2024-й, позволят нам в значительной мере закрыть потребность Пензенской области в подготовке рабочих кадров. Нужно стремиться свести к нулю все невостребованные специальности. Еще раз прошу все тщательно проанализировать. Основное бюджетное финансирование должно быть направлено на подготовку специалистов для реального сектора экономики», — цитирует губернатора Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.