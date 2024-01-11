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Олег Мельниченко вручил водителям школьного транспорта ключи от 49 новых автобусов

16:16 | 11.01.2024 | Образование

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Пенза, 11 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил водителям школьного транспорта ключи от 49 новых автобусов.

Олег Мельниченко вручил водителям школьного транспорта ключи от 49 новых автобусов

Фото: Pnzreg.ru

Торжественная церемония передачи машин состоялась на Юбилейной площади Пензы.

На закупку школьных автобусов в 2023 году из федерального бюджета было выделено более 140 млн. рублей. Машины полностью соответствуют всем стандартам и нормам по перевозке школьников. Они будут доставлять учеников в школы 24 районов Пензенской области, а также в два учебных заведения Пензы — инженерно-строительный лицей №52 и губернский кадетский корпус по делам ГОЧС.

«Большие слова благодарности нашему президенту за поддержку проекта «Школьный автобус». Очень важно создать все условия для того, чтобы дети в безопасности и комфорте добирались на учебу, чтобы родители были за них спокойны. В 2024 году планируется передать в школы нашего региона еще 50 машин. Мы полностью обновили автопарк школьного транспорта в Пензенской области», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Всего на дорогах Пензенской области курсирует 327 школьных автобусов, доставляя в школы более 7,5 тыс. учеников.

Высвобождающиеся машины, находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии, передают организациям социальной сферы, сообщает пресс-служба облправительства.

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