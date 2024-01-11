Олег Мельниченко вручил водителям школьного транспорта ключи от 49 новых автобусов Образование

Пенза, 11 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил водителям школьного транспорта ключи от 49 новых автобусов.

Фото: Pnzreg.ru

Торжественная церемония передачи машин состоялась на Юбилейной площади Пензы.

На закупку школьных автобусов в 2023 году из федерального бюджета было выделено более 140 млн. рублей. Машины полностью соответствуют всем стандартам и нормам по перевозке школьников. Они будут доставлять учеников в школы 24 районов Пензенской области, а также в два учебных заведения Пензы — инженерно-строительный лицей №52 и губернский кадетский корпус по делам ГОЧС.

«Большие слова благодарности нашему президенту за поддержку проекта «Школьный автобус». Очень важно создать все условия для того, чтобы дети в безопасности и комфорте добирались на учебу, чтобы родители были за них спокойны. В 2024 году планируется передать в школы нашего региона еще 50 машин. Мы полностью обновили автопарк школьного транспорта в Пензенской области», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Всего на дорогах Пензенской области курсирует 327 школьных автобусов, доставляя в школы более 7,5 тыс. учеников.

Высвобождающиеся машины, находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии, передают организациям социальной сферы, сообщает пресс-служба облправительства.