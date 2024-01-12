16:23:51 Пятница, 12 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко и Шалаев обсудили подготовку инженерных кадров в сфере стандартизации и метрологии

13:07 | 12.01.2024 | Образование

Печать

Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. Подготовка инженерных кадров в сфере стандартизации и метрологии стала ключевой темой встречи губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и главы Росстандарта Антона Шалаева, которая состоялась в правительстве региона в минувший четверг, 11 января.

Мельниченко и Шалаев обсудили подготовку инженерных кадров в сфере стандартизации и метрологии

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область традиционно славится инженерными кадрами, еще в советское время здесь работало много предприятий, занимающихся разработкой высокотехнологичной продукции. Для Росстандарта очень важно привить ребятам еще со школьной скамьи интерес к инженерным профессиям. Не только метролог или инженер-стандартизатор, любой технически грамотный специалист должен знать эти основы, причем лучше всего делать это на практике. Поэтому мы передали в лицей комплекты цифровой метрологической лаборатории», — сказал Антон Шалаев.

В свою очередь Олег Мельниченко поблагодарил за внимание к региону.

«Это очень интересный образовательный проект», — подчеркнул губернатор.

«Недавно лицей начал работу в новом качестве. Школу перепрофилировали, появились четкие профили — физика, химия, математика, это направлено на профориентацию молодежи, на подготовку кадров для нашей промышленности», — отметил Олег Мельниченко, слова которого приводятся на сайте Росстандарта.

Читайте также
В Городищенском районе опрокинулась иномарка, пострадала пожилая женщина В Пензенской области в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли четыре человека
Житель Башмаковского района осужден за угрозы в адрес сотрудника энергоснабжающей организации В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Движение маршрутного транспорта ограничено на участках четырех трасс в Пензенской области Прокуратура Пензенской области контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли восемь человек
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама