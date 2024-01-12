Мельниченко и Шалаев обсудили подготовку инженерных кадров в сфере стандартизации и метрологии Образование

Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. Подготовка инженерных кадров в сфере стандартизации и метрологии стала ключевой темой встречи губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и главы Росстандарта Антона Шалаева, которая состоялась в правительстве региона в минувший четверг, 11 января.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область традиционно славится инженерными кадрами, еще в советское время здесь работало много предприятий, занимающихся разработкой высокотехнологичной продукции. Для Росстандарта очень важно привить ребятам еще со школьной скамьи интерес к инженерным профессиям. Не только метролог или инженер-стандартизатор, любой технически грамотный специалист должен знать эти основы, причем лучше всего делать это на практике. Поэтому мы передали в лицей комплекты цифровой метрологической лаборатории», — сказал Антон Шалаев.

В свою очередь Олег Мельниченко поблагодарил за внимание к региону.

«Это очень интересный образовательный проект», — подчеркнул губернатор.

«Недавно лицей начал работу в новом качестве. Школу перепрофилировали, появились четкие профили — физика, химия, математика, это направлено на профориентацию молодежи, на подготовку кадров для нашей промышленности», — отметил Олег Мельниченко, слова которого приводятся на сайте Росстандарта.