Александру Гулякову присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» Образование

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено ректору Пензенского государственного университета Александру Гулякову. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, тем самым отмечены заслуги Александра Гулякова в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов, а также его многолетняя добросовестная работа.

Как сообщает пресс-служба ПГУ, Александр Гуляков с 1996 года преподает в вузе в должности старшего преподавателя, доцента, профессора.

1 августа 2022 года ему была присуждена ученая степень доктора юридических наук, 28 февраля 2023-го — присвоено ученое звание профессора по специальности «Теоретико-исторические правовые науки».

Александр Гуляков — автор более 100 статей в научных изданиях, посвященных проблемам федерализма и актуальным вопросам правовой политики. Автор и соавтор 10 монографий, посвященных проблемам федерализма в России и в мире.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетной грамотой Совета Федерации, орденом святого благоверного князя Даниила Московского, знаком «Почетный сотрудник МВД РФ», почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма».

Имеет звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» и «Заслуженный деятель науки Пензенской области».