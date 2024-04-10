Новая школа на улице Измайлова в Пензе почти готова к открытию — губернатор Образование

Пенза, 10 апреля 2024. PenzaNews. Новая школа в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы, которая рассчитана на 1,1 тыс. мест, почти готова к открытию. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Новая школа на улице Измайлова в Пензе, которую мы строили в рамках нацпроекта «Образование», почти готова к открытию. Уже завезли мебель в учебные классы, инвентарь — в спортзал, полностью оборудовали столовую на 550 мест. 1 сентября здесь ждут 1,1 тыс. учеников. Новая школа позволит решить проблему второй смены в активно строящемся микрорайоне», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 10 апреля.

По его словам, принято решение присвоить школе имя бывшего губернатора Василия Бочкарева, которому в этом году исполнилось бы 75 лет.

«За годы работы на посту губернатора Пензенской области он успел сделать многое для развития родного региона. Василий Кузьмич был настоящим патриотом Пензенской области, мечтал превратить школы в социокультурные центры в каждом микрорайоне. Мы продолжаем воплощать его идею в жизнь», — отметил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что в этом году, кроме общеобразовательного учреждения на ГПЗ, планируется ввести в эксплуатацию школу в микрорайоне Заря и школу в Бессоновке.

«Уже работает школа в селе Большой Вьяс Лунинского района. Она стала настоящим центром притяжения для местных жителей», — добавил глава региона.