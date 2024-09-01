В Заре открыта новая школа на 1,1 тыс. мест Образование

Пенза, 1 сентября 2024. PenzaNews. Новая школа на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Заря города Пензы, которая построена в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», торжественно открыта в воскресенье, 1 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии принял участие губернатор Олег Мельниченко.

«Три года назад я встречался с жителями Зари для обсуждения перспектив развития микрорайона, были пожелания построить здесь новую школу — и вот этот наказ выполнен. При поддержке президента России по нацпроекту «Образование» мы открыли сегодня современное учебное заведение на 1,1 тыс. мест. Школе присвоено имя почетного гражданина Пензенской области Бориса Федоровича Зубкова, последнего советского руководителя нашего региона, настоящего патриота земли пензенской», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, «это не просто школа, а культурно-образовательный центр для всех жителей микрорайона — и детей, и взрослых».

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«Пусть эта точка роста придаст развитию Зари новый импульс. Здесь нужны и детский сад, и дорога, и поликлиника. Необходимая проектная и градостроительная документация уже готовится. Будем развивать микрорайон дальше», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он поздравил жителей микрорайона Заря с Днем знаний.

«А с остальными пензенцами, для которых учебный год начинается завтра, мы встретимся на торжественных мероприятиях в учебных заведениях 2 сентября. С праздником!» — написал губернатор.